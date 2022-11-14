Детская больница №1 в Томске получит 30 млн рублей на медтехнику для реабилитации детей

Фото: Наталья Качановская

Область здоровья сообщает, что в детскую больницу № 1 Томска поставят 46 единиц медтехники, направленных на реабилитацию детей. Из федерального и областного бюджетов по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» нацпроекта «Здравоохранение» выделили 30 млн рублей.

"Новые многофункциональные электрические кровати и приспособления для подтягивания, электрокардиографы, реабилитационные тренажеры — беговая дорожка, устройство для мотивации пациента, тренажер для психофизиологического тестирования", - говорится в сообщении.

Также больница получит тренажеры для восстановления навыков вертикального состояния, имитирующие подъем по лестнице и дыхательный тренажер. Уточняется, что реабилитация детей в больнице №1 проводится с первых месяцев жизни ребенка. Специалисты помогают маленьким пациентам с различными заболеваниями, от нарушения опорно-двигательного аппарата до центральной и периферической нервной системы.

«Дети получают проходят курсовую восстановительную терапию после перенесенных травм, оперативного лечения и коронавирусной инфекции. Обновление и укрепление реабилитационного оборудования повысит эффективность восстановления маленьких пациентов», — отметил глава облздрава Роберт Фидаров.

Первые поставки медицинского оборудования планируют получить в конце 2022 года. Кроме того, в больнице № 1 реабилитацию прошли 165 детей с начала 2022 года.

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