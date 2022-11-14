Власти Томска одобрили строительство школ и детсадов в новом микрорайоне в центре города

Власти Томска одобрили строительство школ и детсадов в Михайловском парке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе ЖК "Михайловский парк" в Томске начнут строительство социальных объектов для жителей, соответствующие изменения в Генплан Томска одобрила Комиссия по землепользованию и застройке, сообщает пресс-служба мэрии города.

Изменения в план касаются переноса некоторых участков из зоны ОЖ (зона общественно-делового назначения) в ОЖИ (смешанная зона жилья и обслуживающая зона в исторических зонах), и из зоны Т-4 (зона инженерной и транспортной инфраструктуры) в зону ОЖ.

В результате изменений на территории ЖК власти смогут построить среднюю школу на 825 мест, детский сад на 185 мест, а также дополнительные детские сады и поликлиники на нижних этажах многоквартирных жилых домов. Территорию Михайловской рощи при этом сокращать не планируется.

"Район «Шариков», как его называют томичи, крайне нуждается в увеличении школьных и дошкольных мест. При постройке новых социальных объектов эта потребность будет удовлетворена", — заявил заммэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

Напомним, ЖК "Михайловский парк" находится рядом с Пушкинской развязкой, в границах проспекта Комсомольского, улицы Льва Толстого и проектируемого проспекта Новаторов, который обозначит северный контур Михайловской рощи.

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