"Контакт - это самое важное": логопед из Томска рассказала о своей профессии

Фото: Фролов Михаил

По всему миру 14 ноября 2022 года отмечается день логопеда. В этот день принято поздравлять специалистов своего дела, которые помогают другим людям поставить речь и скорректировать ее. Журналист "МК-Томск" поговорил с Ниной Агаповой, которая проработала логопедом 25 лет.

"Каждый ребенок - это чистый лист бумаги. Пытаешься разгадать его, найти подход", - вспоминает Нина.

Однако взаимодействие с ребенком, его развитие и поддержка - не единственные главные вещи. Нина говорит, что установить контакт с родителями также важно.

"Родители встречаются очень разные, у кого-то завышенные запросы к педагогу. Кто-то нетерпелив, не всегда тактичен и т.д. Но все это не должно отражаться на ребенке", - считает логопед.

Нина также уверена, что логопед - разносторонний человек, благодаря которому у ребенка развивается не только звукопроизношение и лексико-грамматические стороны.

"Мы с детьми рисовали, пели, пересказывали друг другу сказки, через все эти упражнения я выполняла свою главную задачу - помогала детям научиться говорить красиво и правильно", - заявила томичка.

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