Врач-эндокринолог из Томска Шокур назвала причины сонливости и тяги к еде зимой

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В межсезонье и особенно зимой, когда по утрам еще темно, многие испытывают желание остаться дома, забыть про все дела и работу. Однако у потребности спать и много питаться в зимнее время есть ряд причин и не совсем очевидных. Журналист «АиФ-Томск» поговорил с врачом-эндокринологом групп компаний «Инвитро» Светланой Шокур и узнал, какими они могут быть.

В осенне-зимний период в крови повышается концентрация гормона мелатонина, который организм вырабатывает с наступлением темноты. Благодаря этому гормону и наступает момент сна.

«Это гормон, который вырабатывается в организме с наступлением темноты для того, чтобы организм понимал, что пора готовиться ко сну. Благодаря мелатонину наступает глубокий сон, и мы отдыхаем. Из-за того, что рано темнеет, мелатонина вырабатывается больше, мы чувствуем сонливость даже ранним вечером», - объясняет Шокур.

Кроме того, в переходный период года в организме вырабатывается меньше серотонина и больше мелатонина. Такой дисбаланс может стать причиной плохого самочувствия, желания полежать в кровати лишние 2-3 часа.

Если человек в прямом смысле устал испытывать усталость и желание поспать, врач-эндокринолог рекомендует в утренний рацион добавить индейку, сыр и орехи, в которых содержится большое количество полезных витаминов.

«Важно понимать, что за летний период мы не можем наполнить организм витаминами (например, А, Е, С, группы В и др.) на год вперед. Такого вида витамины не задерживаются и не накапливаются в организме. Они поступают в организм, выполняют свою функцию, разрушаются и выводятся. Поэтому организму требуется постоянное поступление витаминов для нормальной жизнедеятельности и правильных химических процессов», - объясняет врач.

Светлана Шокур добавляет, что повышение мелатонина в крови приводит к понижению температуры тела, поэтому организм хочет компенсировать температурный режим едой.

«Нам хочется больше есть сладкого, жирных продуктов, так как организм хочет согреться. Это приводит к тому, что витамины и минералы начинают интенсивно расходоваться. Например, витамины группы В очень быстро расходуются при переедании быстрых углеводов», - заключила врач.

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