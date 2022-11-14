Томские ученые: водные черви-трубочники способствуют «очищению» водоемов от микропластика

Фото: Ленц Мария

Ученые ТГУ выяснили, что черви-трубочники способствуют захоронению микропластика, который находится в водоемах. Благодаря их деятельности водная среда становится чище.

"Микропластики (МП), которые представляют собой мелкие пластиковые частицы менее пяти миллиметров по максимальной оси, представляют собой сравнительно новые загрязняющие вещества. Их присутствия в воздухе, донных отложениях и почве, пресных водах, морских водах и биоте вызывает глобальную озабоченность", – говорит Юлия Франк, директор Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ.

Уточняется, что ученые Биологического института ТГУ провели исследование длиной 150 дней. Согласно их наблюдениям, водные черви-трубочники способны закапывать частицы синтетических полимеров в донные отложения. Замеры показывают, что средняя скорость отложения микропластика рядом с червями-трубочниками оказалась в пять раз выше, чем без их участия.

"Ускоренное захоронение частиц происходит за счет перемещения червей в осадках, их дыхательных движений и питания. Можно сказать, что трубочник оказывает человечеству экологическую услугу – выводит микропластик из биологического круговорота", – отмечает Юлия Франк.

Отмечается, что ученые Биологического института ТГУ стали одними из первых в Сибири, которые приступили к исследованиям микропластика в разных природных средах.

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