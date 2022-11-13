Томские ученые разработали российскую установку для изготовления искусственных сосудов

Фото: Пресс-служба ТПУ

Пресс-служба ТПУ сообщает о разработке отечественной установке по созданию искусственных сосудов. Благодаря разработке такие сосуды дешевле зарубежных аналогов и более точно имитируют внутреннюю организацию кровеносного сосуда и его поведение в организме пациента.

"Разработанная нами технология простая, легко масштабируемая, позволяет изготавливать искусственные сосуды диаметром от 1 до 40 мм. Это дает возможность создавать с ее помощью не только крупные магистральные артерии, но и маленькие вены", - говорит Евгений Больбасов, руководитель проекта, научный сотрудник Инженерной школы ядерных технологий ТПУ.

Благодаря уникальной разработке специалисты теперь могут производить не только российские искусственные сосуды, но и другие импланты, имеющие форму трубки. Например, искусственные желчные протоки, мочеточники, гортань, трахею.

Евгений Больбасов отметил, что специалисты готовы тиражировать разработанную установку в медицинские центры и в научно-производственные организации Российской Федерации, которые используют метод электроспиннига в решении технологических задач.

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