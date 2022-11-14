В Томске на месте бывшего цеха "Сибкабеля" построят ЖК на 413 квартир. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На месте бывшего цеха предприятия "Сибкабель" в Томске в районе Белого озера построят новый жилой комплекс, сообщила пресс-служба областного Госстройнадзора.

Адрес нового ЖК — ул. Белозерская, 9. Несколько лет назад производственные помещения на этом месте снесли.

"Разрешение на строительство было получено ООО "СД-Белозёрская" еще в августе 2022 года, приступить к работам застройщик планирует в ноябре этого года", — сообщает Госстройнадзор.

ЖК планируется сдать в эксплуатацию к концу 2024 года. Согласно планам строительства, общая площадь жилых помещений составит 24,7 тыс. квадратных метров на 413 квартир. В пределах ЖК также оборудуют закрытую парковку на 206 машиномест.

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