В Томской области зафиксировали более 30 случаев заражения ковидом за сутки

Фото: Юлия Пыхалова

Сегодня, 14 ноября 2022 года, в Томской области выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 572 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 17 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки, 1 пациент скончался. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 896 человек.

За последние сутки в стране выявлено 4 578 заболевших коронавирусной инфекцией, 61 пациент скончался, 4 460 выздоровели.

Читайте также: "Диабет — не приговор": у жителя Томска диагностировали диабет в 15 лет

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.