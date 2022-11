В Томске 19-20 ноября пройдет Сибирский фестиваль по брейкингу «ZARUBA FEST 3»

Танцевальная Команда «New Name» - финалист Dance Революции от "1 канала" совместно со школой танцев «Бит Бомбит» организует Сибирский танцевальный фестиваль по брейкингу 20 ноября, воскресенье, в ТРК ЛЕТО с 10:00 до 22:00.

На мероприятии томичей будут ждать международные чемпионы по брейкингу OBC crew г. Москва, чемпион России по брейкингу Alik (Original people) г. Казань, а так же MC SunnySoul и DJ RaSoul из Красноярска. Призовой фонд 100 000 рублей, более 5 000 зрителей, 300 танцоров и 10 городов. Мероприятие для зрителей бесплатное.

Программа события:

19 ноября Мастер классы (Школа Танцев "Бит Бомбит" Томск, Котовского, 19)

20 ноября БАТЛЫ (ТРК "ЛЕТО" Нахимова, 8 стр.13)

Гости события:

BIZON (OBC crew) г. Москва

ALIK (Original People) г. Казань

YELLOW (OBC crew) г. Москва

MC Sunny Soul г. Красноярск

DJ RA SOUL г. Красноярск

Номинации и расписание 20 ноября:

10:30 Breaking 1vs1 (до 8 лет)

12:30 Breaking 1vs1 (9-12 лет)

14:00 Перерыв

14:30 Best Show

15:30 Breaking 1vs1 (13-15 лет)

17:00 ПРО Молодежь

18:00 Crew vs Crew (до 15 лет)

19:30 Breaking 1vs1 (16+ лет)

20:30 Crew vs Crew (16+ лет) Организаторы: New Name Школа Танцев "Бит Бомбит" Томск ТРК "ЛЕТО" Нахимова, 8, стр. 13

Стоимость номинации – 600 рублей, двух номинаций – 1 000 рублей. Справки, регистрация и вопросы участия: 89131112230 (WhatsApp, Telegram).