В Томске водителя "Мазды" будут судить за смерть мотоциклиста в ДТП

Фото: СУ СК по Томской области

СУ СК по Томской области сообщает об инциденте, который произошел в июле 2022 года. Водитель "Мазды" не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло ДТП, мотоциклист погиб.

"Обвиняемый в июле 2022 года, выезжая на легковом автомобиле «Mazda 3» с парковки, расположенной возле жилого дома на ул.79 Гвардейской дивизии в городе Томск, двигаясь задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, выехал на проезжую часть, где перестроился в крайнюю левую полосу движения, не уступив дорогу и преимущество в движении мотоциклу «Yamaha YZF-R1», двигавшемуся по правой полосе движения", - говорится в сообщении.

В результате маневра "Мазды" мотоциклист "Ямахи" вынужден был выехать на полосу встречного движения, где на него наехал другой легковой автомобиль. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Дело по статье ч.3 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека" направили в суд.

Читайте также: В ДТП под Томском 14 ноября погибло два человека

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.