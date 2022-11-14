В ДТП под Томском 14 ноября погибло два человека

Фото: УМВД России по Томской области

В Томске 14 ноября, в понедельник, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло двое человек и еще двое доставлено в больницу. Обстоятельства устанавливаются.

"14 ноября 2022 года около 09 часов 20 минут на 91 километре автомобильной дороги «Томск-Каргала-Колпашево» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что грузовой автомобиль Scania с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем Daihatsu Boon.

Двое пассажиров "легковушки" погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу.

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