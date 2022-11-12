В Томской области автомобиль сгорел при пожаре в жилом доме

Общая площадь пожара составила 200 кв.м. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня ночью загорелся двухэтажный брусовой дом с мансардным этажом в селе Кожевниково, сообщает пресс-служб ГУ МЧС по Томской области.

"К дому был пристроен дощатый двор 10х10 метров. Внутри находилась брусовая баня 3х3 метра, автомобиль Понтиак, 2009 года выпуска. Рядом находился 1-этажный брусовой жилой дом 8х10 метров", - говорится в сообщении.

В результате пожара крыша крытого двора обгорела и обрушилась, сгорели стены бани и двора, автомобиль, пострадали обрешетки крыш домов. Общая площадь пожара составила 200 кв.м, на месте работали 10 человек и 3 единицы техники.

В МЧС предварительной причиной пожара называют нарушение правил безопасности при использовании печи.

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