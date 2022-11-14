В селе Кожевниково Томской области в субботу горели два жилых дома
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В селе Кожевниково Томской области в минувшие выходные сгорели два дома по улице Новая жизнь, сообщила пресс-служба МЧС. Люди не пострадали, уточнили в пресс-службе.
Информация о пожаре поступила дежурному в ночь с пятницы на субботу, около 1.11. Горели дощатый крытый двор с автомобилем и баня по адресу ул. Новая жизнь, 47, огонь грозил перекинуться на жилые дома.
Остановить распространение огня пожарным удалось в течение получаса. Ликвидация возгорания произошла в 3.22. Облая площадь пожара — 200 квадратных метров.
В результате пожара сгорел крытый двор вместе с баней, обрушилась обрешетка крыши. Также сгорел автомобиль Pontiac, припаркованный во дворе, обгорела обрешетка крыши домов по ул. Новая жизнь, 47 и 49.
В тушении участвовали 10 человек и 3 единицы техники.
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