В Томске мужчина похитил машину и сдал ее в пункт приема металлолома

Мужчина продал автомобиль в пункт приема металла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские задержали 37-летнего раннее судимого мужчину за похищение автомобиля, сообщает УМВД по Томской области. Заявление о пропаже Тойоты подал местный житель.

"По предварительным данным, подозреваемый на протяжении нескольких дней проходил мимо гаража и видел стоящий без колес автомобиль", - говорится в сообщении.

Тогда мужчина вызвал эвакуатора, убедил водителя, что он является владельцем машины, а затем продал ее в пункт приема металла.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ.

Читайте также: Мошенники убедили женщину из Томска перевести 2,5 млн рублей на "безопасный счет"