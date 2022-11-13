На уборку улиц Томска задействовали более 100 единиц спецтехники

Фото: Елена Белоусова

Мэрия Томска сообщает, что за прошедшие сутки дороги и пешеходные дорожки Томска убирало 110 единиц специальной техники. Кроме того, 87 человек убирали снег вручную.

"В минувшие сутки на томских улицах работали 110 машин спецтехники и 87 человек были задействованы в ручной уборке, об этом сообщает МБУ «Томск САХ». Специалисты очищают от снежной каши и предотвращают появление наледи на дорожном полотне и тротуарах", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 13 ноября, дороги города продолжают убирать от выпавшего снега. Работники посыпают противогололедными материалами. В осуществлении уборки и посыпке задействовано 15 плужно-щеточных и 11 пескоразбрасывающих машин, а также мини-тракторы, самосвалы, шнекороторы и другая техника.

Территориям потенциально опасным, например, путепроводам, подъемам и спускам, уделяется повышенное внимание.

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