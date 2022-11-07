Томские ученые с помощью ИИ уменьшат время диагностики болезней в сотни раз

Диагностика уменьшится с нескольких дней до нескольких минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба ТГУ сообщает о разработке новых подходов, благодаря которым диагностика заболеваний у человека снизится с нескольких дней до нескольких минут. Математическое моделирование и машинное обучение помогут избежать диагностических ошибок.

"Диагностика заболеваний основана на компонентном анализе различных соединений молекул – биомаркеров. Для их поиска мы используем новейшее оборудование – рамановский микроскоп", – говорит Денис Вражнов, сотрудник лаборатории лазерного молекулярного имиджинга и машинного обучения ТГУ.

Благодаря разработки ученые смогут свести риски диагностических ошибок к минимуму. Математическое моделирование из известных молекул создают смеси молекул. Полученные данные используют для обучения ИИ и испытывают на биологических жидкостях или тканях, взятых у людей.

Отмечается, что у проекта есть позитивные предпосылки для развития. Кроме того, полученные результаты могут пригодиться для обеспечения точности диагностики заболеваний и при проведении криминалистической экспертизы.

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