В Томске 13 ноября будет ветрено и мокрый снег

Фото: Елена Белоусова
В Томске 13 ноября днем ожидается 0...+2 градуса, облачная погода с прояснениями, мокрый снег. Температура ночью составит 0…-2°С, сообщает томский гидрометцентр.
Ветер юго-западный 4-9 м/с.
Местами порывы ночью до 14 м/с.
Днем до 16 м/с.
В Томской области температура днем -3…+2 градуса. Температура ночью 0…-5°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью снег, днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, гололедные явления.
Ветер юго-западный 4-9 м/с. Местами порывы ночью до 16 м/с. Днем 15-18 м/с.