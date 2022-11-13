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НовостиОбщество13 ноября 2022 2:04

В Томске 13 ноября будет ветрено и мокрый снег

Местами порывы ночью до 14 м/с
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Елена Белоусова

Фото: Елена Белоусова

В Томске 13 ноября днем ожидается 0...+2 градуса, облачная погода с прояснениями, мокрый снег. Температура ночью составит 0…-2°С, сообщает томский гидрометцентр.

Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Местами порывы ночью до 14 м/с.

Днем до 16 м/с.

В Томской области температура днем -3…+2 градуса. Температура ночью 0…-5°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью снег, днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, гололедные явления.

Ветер юго-западный 4-9 м/с. Местами порывы ночью до 16 м/с. Днем 15-18 м/с.