Женщина из Томской области пойдет под суд за ложный донос о краже сковороды

Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже сковороды. Фото: Иван МАКЕЕВ

В отношении 40-летней жительницы Бакчарского района утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Она обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст. 306 УК РФ. (заведомо ложный донос).

Как считает следствие, в сентябре 2022 года женщина обратилась в полицию с заявлением о краже сковороды. Проверка не подтвердила факта кражи, а женщина созналась, что она сама сломала дверной замок и спрятала сковородку недалеко в кустах.

"На такие действия она пошла в связи с несогласием мужа покупать ей новую электрическую сковороду", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Бакчарский районный суд Томской области.

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