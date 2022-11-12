Мошенники убедили женщину из Томска перевести 2,5 млн рублей на "безопасный счет"

На указанные мошенником реквизиты женщина перевела более 2,5 млн рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Томска взяла кредит на 2,5 млн рублей, чтобы аннулировать несуществующий займ, сообщает управление МВД по Томской области. Женщина обратилась в отдел полиции по Кировскому району Томска.

"По предварительным данным, в одном из мессенджеров женщине поступил звонок от сотрудника банка, который сообщил, что потерпевшей одобрен кредит, а также подана заявка на смену номера телефона, привязанного к банковской карте", - говорится в сообщении.

Женщина уточнила, что не подавал никакой заявки, на что звонивший ответил, что ее обманывают мошшеники и необходимо аннулировать заявку. Для того необходимо оформить другой займ, а затем перевести полученные деньги на безопасный счет. На указанные мошенником реквизиты женщина перевела более 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.

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