Полиция Томска задержала похитившего у 7-летнего ребенка телефон молодого человека

Полиция задержала 18-летнего подозреваемого. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Мужчину, похитившего телефон у 7-летнего ребенка в Томске, задержала полиция, сообщает управление МВД по Томской области.

"Как сообщалось ранее, 05 октября 2022 года неизвестный мужчина, находясь во дворе дома № 18 «А» по улице Ивана Черных, открыто похитил мобильный телефон у ребёнка 2015 года рождения и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Полиция задержала 18-летнего подозреваемого, он сознался в содеянном. Молодой человек, увидев ориентировку на себя в интернете, попытался отвести от себя подозрения и оставил комментарий осуждающего характера.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.

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