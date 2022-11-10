Житель Томска избил до смерти собственную бабушку

Мужчину стало тяготить состояние женщины и необходимость ухаживать за ней, поэтому он стал проявлять к ней агрессию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 32-летнего жителя Томска утверждено обвинительное заключение, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Его обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ.

"По версии следствия, томич проживал совместно со своей 76-летней бабушкой, которая в силу преклонного возраста и болезней не могла самостоятельно передвигаться и осуществлять уход за собой", - говорится в сообщении.

Как считает следствие, мужчину стало тяготить состояние женщины и необходимость ухаживать за ней, поэтому он стал проявлять к ней агрессию.

В мае 2022 года обвиняемый в нетрезвом состоянии схватил женщину и начал таскать ее по всей квартире, ударяя о предметы. Она получила множественные телесные повреждения, что привело к смерти.

Мужчина скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Его задержали в Москве.

Материалы уголовного дела переданы в Советский районный суд Томска.

Читайте также: Житель Стрежевого украл с карты своего знакомого 350 тысяч рублей