Главврачи Томской области проведут "Открытый прием" 14 ноября

Пациенты смогут лично задать вопросы главврачам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 14 ноября руководители больниц и поликлиник проведут "Открытый прием". Он продлится с 17.00 до 19.00, сообщает облздрав.

"Пациенты смогут лично задать вопросы главврачам, а также внести предложения по улучшению организации медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Напомним, проект "Открытый прием" запустился в 2016 году. Он стал дополнением к еженедельным приемам руководителей. За это время прошло 37 мероприятий, в которых приняли участие 2 059 жителей Томской области.

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