В выходные в Томске будут работать три пункта вакцинации

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Фото: Олег ЗОЛОТО

В выходные в Томске будут работать 3 пункта вакцинации, сообщает региональный облздрав. В наличии вакцины против гриппа и коронавируса.

"В субботу с 10 до 17 часов можно привиться в ТРЦ «Изумрудный город», в воскресенье — с 10 до 14 часов. Также в субботу и воскресенье с 11 до 17 часов можно поставить вакцину в ТЦ «Лето». Пункт в МСЧ № 2 работает в выходные с 10 до 14 часов", - говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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