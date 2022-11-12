С 29 декабря поезд Томск - Бийск будет ходить ежедневно до 8 января

В вагонах оборудованы места для маломобильных пассажиров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В новогодние праздники с 29 декабря по 8 января 2023 года поезд Томск-Бийск будет курсировать каждый день, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

"Время отправления со ст. Томск-2 в 14:40, прибытие на ст. Бийск – в 7:40. В обратном направлении поезд отправляется в 20:17 и прибывает на ст. Томск-2 в 11:45. Время везде указано местное", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в вагонах оборудованы места для маломобильных пассажиров.

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