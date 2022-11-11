Жительница Томска оплатила кредит в полмиллиона рублей для получения загранпаспорта

Женщина оформила три кредита в разных банках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Томичка оплатила кредит в полмиллиона рублей, чтобы получить загранпаспорт, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

"В миграционной службе из-за долгов гражданке было отказано в выдаче загранпаспорта. Женщина оформила три кредита в разных банках, но не оплатила их, задолжав в результате более 500 тыс. рублей вместе с денежным взысканием за неисполнение судебных решений в добровольный срок", - говорится в сообщении.

Судебные приставы составили обращение на взыскание доходов заемщицы, запретили регистрировать жилье в Росреестре и запретили выезд из страны. Вскоре у женщины закончился срок действия загранпаспорта, и она подала заявление на оформление нового документа. После отказа она погасила долг полностью и все ограничения были сняты.

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