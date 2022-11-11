Томский губернатор Мазур предложил организовать работу детских стоматологов в выходные

Фото: Администрация Томской области

Облздрав приводит слова губернатора Томской области Владимира Мазура с призывом сократить количество очередей к детским стоматологиям. Глава региона предложил организовать работу стоматологов для детей в выходные дни, чтобы удобно было всем.

«Давайте организовывать работу детских стоматологов в выходные дни, - сказал Владимир Мазур. – Когда еще работающим родителям водить детей к врачу, если они заканчивают работу в шесть вечера? Конечно, по субботам. Здравоохранение должно быть доступным и удобным для людей. А уж для детей особенно».

Владимир Мазур дал поручение начальнику облздрава реализовать его предложения, так как о Роберт Фидаров имеет значительный опыт в этой области. Также губернатор призывал увеличить количество стоматологических кресел для детей в муниципальных медицинских учреждениях.

«В прежние годы едва ли не всю детскую стоматологию в регионе отдали в руки частников, так дело не пойдет, - сказал Владимир Мазур. – Мы должны обеспечить доступность этого вида медпомощи для всех. Детских стоматологических кресел в государственных медучреждениях должно быть больше».

Начальник облздрава Фидаров предложил свои пути решения сложившейся проблемы. Например, необходимо увеличить тарифную ставку детского стоматолога, увеличить время приема и решить проблему кадров, работая с выпускниками Сибирского государственного медицинского университета.

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