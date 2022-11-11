В передовом детском саду в Томске создали условия для обучения физике и китайскому языку. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в 2022 году открылся новый корпус детского сада комбинированного вида №6, где применяется новая образовательная модель Open Space, сообщает пресс-служба мэрии города. Детский сад построен по нацпроекту "Демография".

Корпус детсада по адресу ул. Демьяна Бедного, 4а начал работу с 1 июля. Уточняется, что детский сад посещают 220 детей, разделенные на 9 групп. В каждой из групп - отдельный образовательный модуль: пока одни дети изучают законы физики и ставят естественнонаучные опыты, другие занимаются финансовой грамотностью и примеряют на себя роль журналистов и блогеров, а третьи изучают китайский язык.

"Здесь применен муниципальный инновационный проект по внедрению новой образовательной модели. Дети учатся проявлять свои таланты, развивать свои лидерские качества. Причем это делается в очень легкой и интересной форме. Мне кажется, это хороший опыт, его нужно развивать и дальше", — прокомментировал и. о. мэра Михаил Ратнер.

Всего в 2022 году по нацпроекту "Демография" введено в эксплуатацию 8 корпусов детских садов.

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