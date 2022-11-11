Губернатор Томской области поручил закончить строительство хирургического корпуса до 20 декабря

Сейчас объект готов на 98%, работы закончены на семи из девяти этажей. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Владимир Мазур поручил закончить все строительно-монтажные работы и приемку оборудования в хирургическом корпусе до 20 декабря, сообщает пресс-служба областной администрации. Глава региона сообщил об этом на аппаратном совещании по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения. Сейчас объект готов на 98%, работы закончены на семи из девяти этажей.

"На сегодняшний день в хирургический центр недопоставлено 16 позиций оборудования из-за неготовности соответствующих помещений на шестом и девятом этажах. Глава региона поручил обеспечить выполнение всех строительно-монтажных работ и приемку медоборудования в срок до 20 декабря", - говорится в сообщении.

Владимир Мазур дал задание также догнать темпы строительства и ремонта на других объектах. В их числе строительство детской поликлиники в Асино, поликлиники в Южных Воротах Томского района, капитальный ремонт отделения Светленской районной больницы в селе Октябрьском и поликлиники Томской районной больницы в селе Тимирязевском.

Строительному блоку глава региона дал задание подготовить календарный план окончания строительства по объектам строительства и капитального ремонта, которые производятся в рамках нацпроекта "Здравоохранения" и план по освоению средств вне контракта до 25 ноября.

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