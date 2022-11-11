По программе Минцифры в Томской области Интернет получат 15 малых сел и деревень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году по программе Министерства цифрового развития "Устранение цифрового неравенства" Интернет будет проведен в 15 малых сел и деревень Томской области населением от 100 до 500 человек, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Жители поселений получат доступ к современной мобильной связи и быстрому мобильному интернету стандарта 4G (LTE).

Определить, какие поселение больше всего нуждается в Интернет-подключении, жители Томской области могут электронным голосованием, которое закончится 12 ноября на портале "Госуслуги" и 26 ноября по почте. Из 194 населенных пунктов будут выбраны 15, за которые томичи отдадут больше всего голосов.

На 10 ноября в топ-15 поселений по числу голосов входят села Половинка и Петухово, деревни Аркашево, Петровский Участок, Головина в Томском районе; деревни Волково и Могильный Мыс, село Старокороткино в Колпашевском районе; село Громышевка в Зырянском районе; села Тека и Елгай в Кожевниковском районе; село Новоникольское в Александровском районе; село Палочка в Верхнекетском районе; поселок Неготка в Каргасокском районе.

В пределах десяти голосов от топ-15 находятся деревня Кижирово в городском округе ЗАТО Северск, деревня Ломовицк-2 в Первомайском районе и деревня Борики в Томском районе.

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