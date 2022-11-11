Объявленный в розыск томич попался при выдаче удостоверения охранника

Фото: Росгвардия в Томске

В Томске представитель вневедомственной охраны задержали 55-летнего жителя города, который хотел получить удостоверение частного охранника, но выяснилось, что он находится в розыске.

"В Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Томской области поступило заявление в электронной форме от жителя Северска о выдаче удостоверения частного охранника", - пишет Росгвардия.

Перед выдачей удостоверения, сотрудники Росгвардии проверили, есть ли у заявителя судимости, административные правонарушения. Выяснилось, что 55-летний житель Томска находится в розыске ОМВД России по Октябрьскому району Томска. Мужчину обвиняют по уголовному делу согласно ч. 5 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Кроме того, томич избегал правосудия.

В момент, когда мужчина пришел за документами его задержали сотрудники ЦЛРР и прибывшие сотрудники вневедомственной охраны, которых вызвали по сигналу «тревога».

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