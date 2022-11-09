В Томске задержали 42-летнего мужчину из федерального розыска

Житель Томска почти год скрывался от правосудия. Фото: Росгвардия в Томской области

Росгвардия по Томской области сообщает о задержании 42-летнего жителя Томска, который более 10 месяцев избегал наказания и жил в городе. Мужчину заметили по нетипичному поведению на улице.

"В Кировском районе Томска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали ранее судимого 42-летнего жителя областного центра, который более десяти месяцев скрывался от правосудия", - сообщает региональная Росгвардия.

Согласно данным Росгвардии, патрульные находили на объезде в городе и заметили подозрительное поведение неизвестного при виде автомобиля правоохранителей - он занервничал и зашел в дом.

Выяснилось, что неизвестный - уроженец Узбекистана 1973 года рождения. Мужчина числился в федеральном и местном розысках с января 2022 года.

Отмечается, что задержанный был осужден, избегал обязательные работы и отбывание наказания по статье "Мошенничество".

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