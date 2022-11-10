Житель Стрежевого украл с карты своего знакомого 350 тысяч рублей

Мужчина помог своему знакомому перевести деньги и увидел, что у него есть накопления Фото: Алёна ГОЛЕВА

Прокуратура Томской области сообщает о вынесении приговора в отношении 39-летнего жителя Томской области города Стрежевой, который похитил с банковского счета своего знакомого денежные средства, имея доступ к переводам.

"По версии следствия, в июне 2022 года стрежевчанин, помогая соседу осуществить перевод денежных средств с банковского счета через установленное на его сотовом телефоне мобильное приложение, узнал, что у мужчины имеется накопления и решил их похитить", - говорится в сообщении.

Прокуратура по делу уточняет, что у потерпевшего были проблемы со здоровьем, и преступник, воспользовавшись возможностью доступа к его телефону, переводил несколько дней подряд деньги на свой счет.

Таким способом 39-летний подозреваемый перевел более 350 тысяч рублей. Уточняется, что денежные средства в большей степени он потратил на празднование своего дня рождения.

Уголовное дело по п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража с банковского счета" направили в суд.

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