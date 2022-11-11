Трех жителей Томска судят за создание кредитного кооператива и кражу более 114 млн рублей

Создатели кооператива получали деньги, но проценты по вкладам не выплачивали Фото: Алёна ГОЛЕВА

Прокуратура Томской области сообщает о вынесении обвинительного заключения в отношении трех жителей Томска, которые организовали кредитный потребительский кооператив, но деньги пайщикам не вернули. Их будут судить по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"В 2014 году обвиняемые создали кредитный потребительский кооператив граждан «Уран». Под предлогом высоких процентов по вкладам они привлекали граждан, с которыми заключали договоры привлечения заемных средств пайщиков", - сообщает пресс-служба.

Однако у организаторов не было намерения выплачивать денежные средства своим вкладчикам, в результате чего они нанесли ущерб более 114 миллионов рублей более 264 пайщикам.

Отмечается также, что кредитный кооператив на протяжении пяти лет заключал с жителями Томской области гражданско-правовые договоры, на основе которых люди передавали свои деньги, желая их преумножить.

Трех жителей Томска будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", В скором времени дело направят в суд.

Читайте также: Житель Томска потерял 50 тысяч рублей при покупке снегохода

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.