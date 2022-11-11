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НовостиОбщество11 ноября 2022 2:25

Трех жителей Томска судят за создание кредитного кооператива и кражу более 114 млн рублей

Создатели кооператива получали деньги, но проценты по вкладам не выплачивали
Алёна ГОЛЕВА
Создатели кооператива получали деньги, но проценты по вкладам не выплачивали

Создатели кооператива получали деньги, но проценты по вкладам не выплачивали

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Прокуратура Томской области сообщает о вынесении обвинительного заключения в отношении трех жителей Томска, которые организовали кредитный потребительский кооператив, но деньги пайщикам не вернули. Их будут судить по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"В 2014 году обвиняемые создали кредитный потребительский кооператив граждан «Уран». Под предлогом высоких процентов по вкладам они привлекали граждан, с которыми заключали договоры привлечения заемных средств пайщиков", - сообщает пресс-служба.

Однако у организаторов не было намерения выплачивать денежные средства своим вкладчикам, в результате чего они нанесли ущерб более 114 миллионов рублей более 264 пайщикам.

Отмечается также, что кредитный кооператив на протяжении пяти лет заключал с жителями Томской области гражданско-правовые договоры, на основе которых люди передавали свои деньги, желая их преумножить.

Трех жителей Томска будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", В скором времени дело направят в суд.

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