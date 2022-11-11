Спасателям в Томске пришлось вскрыть дверь ради спасения пожилого человека. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томске спасли 81-летнего пожилого человека, которому стало плохо в собственной квартире, сообщили в Telegram-канале ПСС "Спасатели Томска".

Спасатели получили звонок на пульт дежурного в 19.58 четверга, 10 ноября. Звонивший сообщил, что 81-летний житель одной и квартир не открывает дверь и не отвечает на звонки.

"Прибывшие на место спасатели убедились, что дверь закрыта на задвижку изнутри. С помощью слесарного инструмента спасатели открыли дверь", — говорится в сообщении ПСС.

В квартире спасатели обнаружили пожилого человека, лежащего на полу. После осмотра на пострадавшего после осмотра надели мешок Амбу (устройство для искусственного дыхания). Вскоре его передали прибывшей бригаде скорой помощи.

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