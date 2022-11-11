В Томске в октябре подорожали дрова, экскурсии и свежие помидоры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Индекс потребительских цен в Томске в октябре 2022 года вновь стал расти вместо снижения в предыдущие несколько месяцев, сообщает "Томскстат". Инфляция показателя составила 0,5% по отношению к предыдущему месяцу.

Самый значительный рост в выборке службы статистики показали свежие помидоры, подорожавшие на 46%. На 21,4% дороже стали апельсины, также отмечен рост цен на свежие огурцы, бананы и куриные яйца. А вот гречка и бутилированная вода подешевели: в среднем на 7-8%.

В категории непродовольственных товаров выросли цены на дрова — на 18,1% и спички — на 10,4%. Чуть медленнее дорожают книги и распространенные антибиотики. Снижение цен отмечено на рынках гелей для душа и микроволновых печей.

В категории услуг отмечается 10%-й рост цен на значительную часть услуг связи: подорожали междугородние звонки и абонентская плата за мобильную связь и наземные линии. Дороже стали билеты в музеи и на выставки и экскурсии. Цены на клубные карты в фитнес-клуб, напротив, снизились — на 6,7%.

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