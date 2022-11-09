Жителей города приглашают на "Марафон томского кино"

Марафон будет идти три дня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В областном центре покажут фильмы томских режиссеров на большом экране, сообщила администрация Томской области в своем Telegram-канале. Бесплатные сеансы будут идти с пятницы по воскресенье 11, 12 и 13 ноября.

"Идея марафона томского кино родилась спонтанно и реализуется оперативно силами энтузиастов. Конечно, не так масштабно как хотелось, но надеюсь это будет хорошим заделом на будущее", - рассказал один из организаторов киномарафона, томский продюсер и режиссер Евгений Жуков.

Первые два дня показов пройдут в кинотеатре "Киномакс". На открытии покажут документальный фильм про сибирского фермера американского происхождения Джастасе Уолкере (реж. Андрей Ананин).

Во второй день в программе фестиваля фильм матери в жизни каждого ребенка "Первый звук" (реж. А. Преснякова), фильм-притчу "Вера" (реж. А. Нерадовский), ироническую короткометражку "Улица Станиславского (реж. Д. Егоров).

На площадке "Кванториума" в воскресенье зрителям представят веб-сериал "Люди дела"(реж. Е. Жуков), короткометражки "5 Километр"(реж. А. Сагеев) и "Море"(реж. Е. Сурина), мультфильмы "Курьер"(реж. А. Карсаков), "Одиссея"(реж. Кристина Залозная).

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