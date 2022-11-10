Житель Томска потерял 50 тысяч рублей при покупке снегохода

Покупатель перевел 50 тысяч рублей продавцу, но желаемый товар так и не получил. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Томич 1970 года рождения подал заявление в полицию после хищения средств при покупке снегохода, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области.

"По предварительным данным, мужчина решил приобрести снегоход посредством одной популярной Интернет-площадки частных объявлений, нашел подходящий для него вариант, затем связался с продавцом и обсудил условия сделки", – говорится в сообщении.

Покупатель перевел 50 тысяч рублей продавцу, но желаемый товар так и не получил, а авто объявления перестал отвечать мужчине.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

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