Томичам рассказали куда выбросить старую мебель

Крупногабаритные отходы вывозят один раз в неделю. Фото: Кирилл Колемасов

Томичи могут оставить диваны и крупную мебель на территории контейнерных площадок. Об этом журналистам "МК в Томске" рассказал директор регионального оператора по Томску и Томскому району Михаил Курилов.

Мебель относится к категории крупногабаритных отходов, их регоператор вывозит с площадок 1 раз в неделю.

Как считает Михаил Курилов, если районные администрации будут заранее сообщать день вывоза КГО, то вывозить мебель будут день-в-день, чтобы пространства оставались чистыми.

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