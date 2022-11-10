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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:01

Томичам рассказали куда выбросить старую мебель

Мебель относится к категории крупногабаритных отходов
Кирилл Колемасов
Крупногабаритные отходы вывозят один раз в неделю.

Крупногабаритные отходы вывозят один раз в неделю.

Фото: Кирилл Колемасов

Томичи могут оставить диваны и крупную мебель на территории контейнерных площадок. Об этом журналистам "МК в Томске" рассказал директор регионального оператора по Томску и Томскому району Михаил Курилов.

Мебель относится к категории крупногабаритных отходов, их регоператор вывозит с площадок 1 раз в неделю.

Как считает Михаил Курилов, если районные администрации будут заранее сообщать день вывоза КГО, то вывозить мебель будут день-в-день, чтобы пространства оставались чистыми.

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