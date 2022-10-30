В Томске женщина провалилась под лед замершего озера

Фото: ПСС по Томской области

В Томске спасатели ПСС достали женщину из озера. Томичка провалилась под лед, когда спасала свою собаку из водоема, сообщает telegram-канал поисково-спасательной службы.

"30.10.22. в 9:53 на пульт оперативного дежурного Томской областной ПСС поступило сообщение о том что между микрорайоном Зелёные горки и микрорайоном Солнечным, женщина спасая свою собаку из незамерзшего озера не смогла выбраться самостоятельно", - говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что до прибытия спасателей пожарные уже начали эвакуацию женщины, прибывшие на место спасатели помогли эвакуировать женщину до пожарной машины, что бы не допустить обморожения.