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НовостиОбщество30 октября 2022 7:00

В Томске женщина провалилась под лед замершего озера

Томичка спасала свою собаку из водоема
Ксения Высотина
Фото: ПСС по Томской области

Фото: ПСС по Томской области

В Томске спасатели ПСС достали женщину из озера. Томичка провалилась под лед, когда спасала свою собаку из водоема, сообщает telegram-канал поисково-спасательной службы.

"30.10.22. в 9:53 на пульт оперативного дежурного Томской областной ПСС поступило сообщение о том что между микрорайоном Зелёные горки и микрорайоном Солнечным, женщина спасая свою собаку из незамерзшего озера не смогла выбраться самостоятельно", - говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что до прибытия спасателей пожарные уже начали эвакуацию женщины, прибывшие на место спасатели помогли эвакуировать женщину до пожарной машины, что бы не допустить обморожения.