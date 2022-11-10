В Томске состоялись торги по еще двум "Домам за рубль"на Советской и Гоголя

Фото: Мэрия Томска

Пресс-служба мэрии Томска сообщает о том, что у двух домов появились арендаторы по программе "Дом за рубль". Томские компании готовы восстановиться выбранные объекты.

"Желание восстановить деревянный двухэтажный дом на ул. Советской, 89 общей площадью около 300 кв. м. изъявило ООО «Светлая полоса». Начальная цена арендной платы за год составит почти 109 тысяч рублей. Дом по ул. Гоголя, 18/1 площадью 241 кв. м. готово взять в аренду за 73,8 тыс. рублей в год ООО «Сибирь Энергоресурс»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2022 года арендаторы-инвесторы взяли под свою "опеку" 9 «домов за рубль». В данный момент в рамках программы «Дом за рубль» арендаторам отдали 35 домов.

Читайте также: Программу властей Томска "Дом за рубль" отметили Всероссийской премией

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.