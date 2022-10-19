Мошенник представился прокурором и похитил более 145 тысяч рублей у томички

Всего девушка перевела мошенникам более 145 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девушка из Томска отправила деньги мошенникам из-за страха перевода накоплений недружественному государству, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Звонивший представился прокурором и предостерег 22-летнюю потерпевшую.

"Для предотвращения мошеннических операций девушке было предложено снять все имеющиеся денежные средства и внести на "страховую ячейку", после чего потерпевшей позвонила "сотрудница банка", которая пояснила, что необходимо следовать её инструкциям", - говорится в сообщении.

По указаниям мошенников, девушка сняла более 145 тысяч со своего счета и через банкомат перевела деньги на лицевые счета сим-карт мобильных операторов.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

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