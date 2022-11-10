В Томске мужчина нашел банковскую карту и похитил с нее деньги

Фото: СУ СК по Томской области

Следственный комитет по Томской области объявил в розыск жителя Томска, который взял из банкомата забытую другим человеком пластиковую карту и расплачивался ей в магазине. Томичей просят быть бдительными.

"Разыскивается мужчина, который 02.09.2022 находясь в вечернее время в магазине «БИС», расположенном по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 15, похитил денежные средства с найденной им банковской карты", - говорится в сообщении.

Кроме того, после обнаружения потерянной карты житель Томска расплачивался ей в магазинах города на улице Сергея Лазо,15 и на улице Беринга,12.

Томичей просят быть бдительными и сообщить по тел. 8-913-811-49-30 (дежурный, круглосуточно), либо по телефону 02 информацию о местонахождении мужчины, если они располагают такими данными.

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