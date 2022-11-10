В Томске ищут пропавшего после пожара на Кулагина пса Веню

Фото: Предоставлено героем

В Томске 8 ноября, во вторник, на Кулагина/Салтыкова-Щедрина произошло возгорание крыши. Жильцов эвакуировали, пожар ликвидировали. Одна из семей просит помочь им с поисками пропавшего домашнего животного, который сбежал после происшествия.

«Пожарный вошел, собака испугалась и забежала вглубь квартиры. Жена в это время была дома с ребенком. Пожарный выводил их, она попросила вывести Веню. Собака выбежала из подъезда перепуганная. Жена бежала за ней, пока могла. Ребенка оставила на соседку. Собака убежала», - рассказал хозяин собаки Александр.

Пропавшего пса зовут Веня, он породы чихуа-хуа, ему три года, окрас черно-белый и рыжеватая мордочка.

В последний раз Веню видели во дворах недалеко от проспекта Фрунзе,232.

Если вы видели Веню, то позвоните по телефону: 8-923-403-13-51

Читайте также: В Томске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в доме на Кулагина

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.