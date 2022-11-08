Ключевской проезд в Томске временно перекроют 9 ноября

Ограничение будет действовать несколько часов Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Пресс-служба мэрии Томска сообщает о временном перекрытии Ключевского проезда. Ограничение будет действовать несколько часов.

"Перекрытие связано с аварийными работами АО «Томск РТС» по восстановлению отопления и ГВС на участке теплотрассы №7", - сообщает пресс-служба.

Томичей просят заранее спланировать свой маршрут и учесть перекрытие данного участка. На Ключевском переезде будут действовать временные знаки дорожного движения.

Ограничение будет действовать 9 ноября, в среду, с 9.00 до 10 ноября, четверга, 20.00 Перекроют участок Ключевского проезда от улицы Яковлева до Ключевского проезда, 6.

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