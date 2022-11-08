В Северске жители города помогли задержать объявленного в розыск мужчину

Подозреваемый находился в общественном месте в пьяном виде Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о задержании мужчины, который находился на улице города в нетрезвом виде. Задержанным оказался мужчина, объявленный в розыск.

"Прибывший на место экипаж дорожно-патрульной службы УМВД России по ЗАТО г. Северск обратил внимание на схожего по описанию заявителей мужчину, который шел тротуару", - говорится в сообщении.

После звонка очевидцев на место прибыли полицейские и провели установление личности задержанного. Выяснилось, что мужчина числится в розыске по статье против личности по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Мужчину задержали.