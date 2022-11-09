Власти Томска назвали причину задержек городского транспорта

Жители города пожаловались на не регулярные маршруты транспорта Фото: Ксения Высотина

В личном Telegram-канале губернатора Томской области Владимира Мазура одна из томичек пожаловалась на общественный транспорт. Мэрия города дала объяснение сложившейся ситуации.

«Наведите порядок с транспортом. Маршрутки переполнены, невозможно ни уехать, ни приехать», - написала жительница Томска Надежда.

Власти города отреагировали на жалобу горожан и дали ответ на возникшие вопросы. Причины перебоев в движении автобусов - нехватка кадрового состава. Из-за этого транспорт увеличивает интервалы движения.

«В настоящее время у перевозчиков возникает дефицит водительского состава, вследствие чего не всегда обеспечен выпуск на линию транспортных средств в объеме, предусмотренном муниципальным контрактам, что приводит к увеличению интервалов движения пассажирского транспорта», - пишет мэрия.

Также добавляется, что исполнители услуг самостоятельно выбирают модель транспорта для приобретения за собственный счет.

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