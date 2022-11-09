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НовостиОбщество9 ноября 2022 7:07

Власти Томска назвали причину задержек городского транспорта

Жители города пожаловались на не регулярные маршруты транспорта
Алёна ГОЛЕВА
Жители города пожаловались на не регулярные маршруты транспорта

Жители города пожаловались на не регулярные маршруты транспорта

Фото: Ксения Высотина

В личном Telegram-канале губернатора Томской области Владимира Мазура одна из томичек пожаловалась на общественный транспорт. Мэрия города дала объяснение сложившейся ситуации.

«Наведите порядок с транспортом. Маршрутки переполнены, невозможно ни уехать, ни приехать», - написала жительница Томска Надежда.

Власти города отреагировали на жалобу горожан и дали ответ на возникшие вопросы. Причины перебоев в движении автобусов - нехватка кадрового состава. Из-за этого транспорт увеличивает интервалы движения.

«В настоящее время у перевозчиков возникает дефицит водительского состава, вследствие чего не всегда обеспечен выпуск на линию транспортных средств в объеме, предусмотренном муниципальным контрактам, что приводит к увеличению интервалов движения пассажирского транспорта», - пишет мэрия.

Также добавляется, что исполнители услуг самостоятельно выбирают модель транспорта для приобретения за собственный счет.

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