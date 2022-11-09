В Томске с начала 2022 года выявили 170 нарушений в работе общественного транспорта Фото: Ксения Высотина

В Томске с начала 2022 года проведено около 820 проверок общественного транспорта, сообщила пресс-служба мэрии города со ссылкой на департамент городского хозяйства.

По результатам проверок выявлено 170 нарушений, всего инспекции подвергли более 23 тысяч транспортных средств.

"За одну проверку специалисты инспектируют состояние от 70 до 100 единиц общественного транспорта. Всего же на линию ежедневно выходит более 300 автобусов и порядка 80 троллейбусов и трамваев", — уточнили в мэрии.

В ходе инспекций специалисты департамента проверяют нормы соблюдения интервалов, посадки и высадки пассажиров, состояние речевых информаторов, санитарное состояние транспорта и работу терминалов безналичной оплаты.

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