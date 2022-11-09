Жителя Томской области задержали по подозрению в покушении на убийство при помощи топора

В Томской области местный житель переломал кости односельчанину топором. Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В селе Тегульдет Томской области задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В минувший вторник, 8 ноября, в местную районную больницу поступил 46-летний мужчина с переломами ребер, таза и конечностей.

"По предварительной информации, телесные повреждения мужчина получил от ударов топором", — уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла его расследование на контроль.

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