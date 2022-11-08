Житель села в Томской области избил собутыльника до смерти. Фото: пресс-служба СУ СК по Томской области

В Кожевниковском районе Томской области задержали жителя села Чилино, подозреваемого в убийстве по неосторожности, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону. Жертвой преступления стал 49-летний сосед сельчанина.

По предварительной информации, 6 ноября 2022 года подозреваемый принимал у себя дома соседа, они вместе распивали спиртные напитки. В процессе между ними возникла ссора, и хозяин квартиры нанес гостю несколько ударов по голове и телу.

"От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время", — сообщает региональный СК.

Пресс-служба уточняет, что подозреваемый задержан, в его отношении будет избрана мера присечения в виде заключения под стражу.

Читайте также: СК Томской области завел уголовное дело по факту гибели рабочего на Коммунальном мосту

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.