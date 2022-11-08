Губернатор Владимир Мазур обсудил с президентом РАН развитие томской науки

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел рабочую встречу в Москве с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым. В ходе встречи были озвучены преимущества университетов и академических институтов в Томской области и озвучены планы строительства нового клинико-диагностического корпуса НИИ кардиологии.

«Сегодня томские университеты и академические институты объединяются в «Большой университет». Такой интеграционный проект – единственный в России. Главным инфраструктурным проектом «Большого университета Томска» станет межвузовский кампус. Это главные проекты не только региона, но и страны. Они помогут решить задачу, поставленную президентом, – добиться вхождения России в ТОП-10 стран по объему научных исследований и разработок», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

На встрече Владимир Мазур отметил, что пять из шести томских университетов участвуют в федеральной программе академического лидерства «Приоритет-2030». Кроме того, три создают передовые инженерные школы. В томских научных центрах действуют 23 лаборатории по приоритетным направлениям развития экономики.

Губернатор Томской области и президент РАН обсудили планы строительства нового клинико-диагностического корпуса НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

Также Геннадий Колесников добавил, что готов поддержать инициативы томичей в области укрепления технологического суверенитета России.